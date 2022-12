Ue: Rossello (FI), tra priorità sostegno Ucraina e rafforzamento sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra i temi che verranno affrontati nel corso del prossimo Consiglio europeo, molti sono legati all'aggressione della Federazione russa all'Ucraina". "L'obiettivo comune è continuare a sostenere Kiev" e "giungere ad una pace rispettosa dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina". Lo ha detto Cristina Rossello, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. "Anche in vista dei prossimi mesi invernali è fondamentale l'impegno europeo nella protezione della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari", per "aiutare l'Ucraina a esportare i suoi prodotti agricoli" e "prevenire ulteriori situazioni che possano minacciare la sicurezza alimentare mondiale". "Altro punto importante all'ordine del giorno è, indubbiamente, quello energetico", ha proseguito la parlamentare azzurra. "Accanto al tetto al prezzo del gas, va data una significativa accelerazione alla proposta di riforma strutturale del mercato dell'energia elettrica per una efficace decarbonizzazione del sistema energetico" e "vanno sostenuti gli investimenti per progetti in materia energetica nei settori dell'innovazione, dell'efficienza e delle infrastrutture". L'obiettivo è "tenere sotto controllo la dinamica dei prezzi dell'energia che, a sua volta, incide fortemente sull'innalzamento dell'inflazione nell'area comunitaria", ha aggiunto. (segue) (Rin)