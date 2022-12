Ue: Rossello (FI), tra priorità sostegno Ucraina e rafforzamento sicurezza e difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non meno importante sarà la discussione relativa al rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'Ue nel prossimo decennio", perché "non c'è dubbio che un'industria della difesa forte e competitiva costituirà la colonna portante della capacità di difesa europea - ha continuato Rossello -. È quindi indispensabile dotarsi di uno strumento che possa aiutare le imprese a prevedere meglio la capacità produttiva al fine di garantire le forniture essenziali in uno scenario geopolitico mondiale in rapida evoluzione e che dovrà vedere l'Unione europea al fianco della Nato protagonista nella difesa dei nostri valori occidentali dalle minacce cui sono sottoposti". (Rin)