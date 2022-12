India: opposizione protesta per mancato dibattito su situazione al confine con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione parlamentare dell’India ha protestato per il mancato dibattito sull’intervento del ministro della Difesa, Rajnath Singh, sullo scontro tra militari al confine con la Cina. I leader dei partiti di minoranza sono usciti sia dalla Camera del popolo sia dal Consiglio degli Stati in seguito alla decisione dei presidenti di entrambe le camere del parlamento di non autorizzare una discussione sull’argomento. Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, si è così espresso su Twitter: “Ancora una volta i soldati del nostro esercito indiano sono stati provocati dai cinesi. I nostri soldati hanno combattuto con determinazione e alcuni di loro sono anche rimasti feriti. Siamo uniti con la nazione sui temi della sicurezza nazionale e non vorremmo politicizzarla. Ma il governo Modi dovrebbe essere onesto sulle violazioni cinesi e sull’attività di costruzione in tutti i punti vicino alla linea di controllo effettivo (Lac), dall’aprile del 2020. Il governo deve dare fiducia alla nazione discutendo la questione in Parlamento. Siamo per sempre debitori dei nostri soldati per il loro valore e sacrificio”. (segue) (Inn)