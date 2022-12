India: opposizione protesta per mancato dibattito su situazione al confine con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Singh, parlando oggi alla Camera del popolo, la camera bassa, riunito per la sessione invernale, ha dichiarato, confermando le rivelazioni della stampa, che il 9 dicembre truppe dell’esercito cinese hanno cercato di oltrepassare la Lac, nell’area di Yangtse del settore di Tawang, nell’Arunachal Pradesh, e di “cambiare unilateralmente lo status quo” e che il tentativo è stato “contrastato in maniera ferma e risoluta” dalle truppe indiane. Tra i militari, ha ammesso Singh, c’è stata una “colluttazione fisica”, senza gravi conseguenze per gli indiani. “L’esercito indiano ha coraggiosamente impedito all’esercito cinese di trasgredire nel nostro territorio e lo ha costretto a tornare al suo posto. La colluttazione ha provocato feriti ad alcuni membri del personale da entrambe le parti. Desidero condividere con quest’aula il fatto che non ci sono morti o feriti gravi da parte nostra”, ha affermato il ministro. (segue) (Inn)