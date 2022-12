Ucraina: risoluzione Azione-Iv Senato, sostenere Paese in ogni forma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano si impegni "a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme, dell’Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l’aggressione russa e determinare le condizioni per l’avvio di un negoziato effettivamente paritario". Lo chiede il gruppo di Azione-Italia viva del Senato nella sua risoluzione sulle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proroga dell'invio di armi in Ucraina. (Rin)