Ucraina: Crosetto, prima di febbraio nessuno pensava a uso forze armate per difendersi da aggressione

22 luglio 2021

- Fino allo scorso febbraio, in nessun Paese si pensava all’idea di usare le forze armate per difenderci da un’aggressione sul nostro territorio. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle repliche alle comunicazioni sull'invio di armi all'Ucraina tenute oggi al Senato. “Abbiamo costruito sistemi di difesa” in tutto il continente “pronti a fare altro, esclusa la Francia”, secondo il ministro. In Germania un governo di centrosinistra ha dovuto prendere atto di questo mutamento e ha fatto un investimento storico sulla Difesa, “ripensando completamente le forze armate”, ha rilevato Crosetto, aggiungendo che il dialogo con il Parlamento sarà fondamentale anche per un cambiamento in Italia. “Sicuramente i rapporti con la Russia” non torneranno come prima nel breve periodo, ha detto ancora il ministro. “Siamo di fronte a uno di quegli eventi in cui un uomo solo cambia il futuro del mondo”, ha proseguito, citando la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non fuggire ma di continuare a resistere all’aggressione russa. (Res)