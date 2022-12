Sanità: Asl Roma 5, firmata convenzione con Comune Colleferro per potenziamento attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata siglata a Colleferro lo scorso 6 dicembre la "Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione sociosanitaria tra la Asl Roma 5 e il Comune di Colleferro in qualità di capofila del distretto socio sanitario G6". Lo comunica in una nota la Asl Roma 5. L'accordo è volto al "potenziamento e l'integrazione dei percorsi socio-sanitari e prevede percorsi strutturati per la presa in carico, cura e accompagnamento dei cittadini in diversi ambiti: materno infantile (minori e famiglia), anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze, patologie per infezioni da Hiv e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità, conseguenti a patologie croniche degenerative". Il protocollo di intesa "rafforza la sinergia tra le istituzioni che hanno il comune obiettivo di tutelare i cittadini, rafforzare e migliorare i servizi sanitari in linea con le esigenze dei vari territori e con gli obiettivi di Pnrr in ordine all'integrazione socio-assistenziale", spiega il direttore generale dell'Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. (Com)