Libano: leader maronita Geagea, parteciperemo a dialogo convocato da presidente parlamento

- Il partito delle Forze libanesi parteciperà al dialogo politico convocato dal presidente del Parlamento Nabih Berri a condizione che sia garantita la sessione di volto per leggere il nuovo presidente. Lo ha dichiarato il leader cristiano maronita e capo del partito, Samir Geagea, al quotidiano saudita “Oukaz”. "Se il presidente del parlamento dovesse mantenere aperta la sessione per l’elezione del presidente e avviare un dialogo con i leader dei diversi partiti, allora saremo aperti a questa consultazione”, ha detto Geagea. "Sappiamo che, nel contesto delle elezioni presidenziali, il dialogo consiste in discussioni per convincere i deputati a eleggere un candidato”, ha proseguito il leader maronita. Tuttavia, in un comunicato stampa il partito ha manifestato “il proprio rifiuto a qualsiasi appello al dialogo”. In nove sessioni parlamentari che si sono tenute dopo la fine del mandato dell’ex presidente Michel Aoun il 31 ottobre, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere un nuovo presidente. Una nuova sessione è prevista per giovedì 15 dicembre alle 11:00 (ora locale).(Lib)