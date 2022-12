© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio di quest'anno, i servizi speciali e le forze dell'ordine in Russia hanno sventato 64 atti di sabotaggio, prevenendo un totale di 123 crimini terroristici. Lo ha riferito il Comitato nazionale antiterrorismo (Nak). "A seguito delle misure adottate quest'anno, sono stati prevenuti 123 crimini terroristici nella fase di preparazione, tra cui 64 attacchi terroristici. Le attività di 68 cellule di organizzazioni terroristiche internazionali sono state soppresse", ha riferito il Nak. Inoltre, sono stati identificati circa 2,6 mila traffici illegali di armi, sono stati eliminati più di 50 officine di armi clandestine e le attività di 74 gruppi criminali organizzati impegnati nella produzione di armi sono state soppresse. Nel corso dell'anno, ha aggiunto il Nak, il numero di crimini terroristici è aumentato a causa delle attività dei servizi segreti dell'Ucraina. Come ha spiegato il direttore del Servizio per la sicurezza federale (Fsb), Aleksandr Bortnikov, tale aumento "è dovuto sia alle attività di intelligence dei servizi segreti ucraini, condotte con il sostegno dei Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti, sia ai tentativi di creare cellule cospirative da parte di sostenitori di organizzazioni terroristiche internazionali". (Rum)