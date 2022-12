Turismo: Santanchè ad Assemblea Confesercenti, "siete l'ossatura del nostro sistema produttivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siete l'ossatura del nostro sistema produttivo: la vostra è una realtà di patrimonio e di valori". Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo all'Assemblea di Confesercenti. "Siete la storia - ha continuato - ma siete anche la possibilità per il nostro domani. Credo moltissimo nel vostro lavoro", ha aggiunto. Santanchè ha poi evidenziato: "Durante il tremendo periodo della pandemia, se non ci fosse stati voi a tenere aperte le vostre serrande, a darvi da fare" ancor più che in passato, "forse oggi staremmo raccontando un'altra storia".(Rin)