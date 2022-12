Italia-Giappone: Tokyo, lo sguardo di Gae Aulenti sul Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo celebra l’architetto Gae Aulenti (1927-2012), autrice del progetto dell’edificio in cui l’Istituto ha sede, a 10 anni dalla scomparsa. Nella mostra “Gae Aulenti. Uno sguardo sul Giappone e sul mondo”, inaugurata nella sala delle esposizioni dell’Istituto Italiano di Cultura e che rimarrà aperta fino al 12 marzo, sono esposte più di 100 opere tra disegni originali, fotografie, modelli, materiali architettonici e pannelli esplicativi, in un percorso che vuole seguire le tracce lasciate da Gae Aulenti nel corso della sua carriera. (segue) (Com)