Sardegna: collegamenti con le isole minori, iter assegnazione tratte si concluderà il 2 febbraio 2023

- I collegamenti navali con le isole di La Maddalena e Carloforte saranno assegnati attraverso una gara pubblica. E' il nuovo iter previsto dalla Regione Sardegna che si concluderà il prossimo 2 febbraio. Le tratte da assegnare sono la linea Palau-La Maddalena e le due tratte Carloforte-Calasetta e Carloforte-Portovesme. Il contratto sarà valido per 72 mesi. Il valore della concessione per gli operatori che si aggiudicheranno le tratte è di 32.557 milioni per la prima linea e 91,6 per gli altri due collegamenti, importi aumentati rispetto alle risorse destinate all'attuale servizio. La nuova asta è stata indetta dopo il fallimento della procedura precedente. In attesa della conclusione della gara sono stati prorogati sino al 31 dicembre i servizi forniti dal concessionario Delcomar-Ensamar. (Rsc)