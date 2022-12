Torino: Atc, tecnici a lavoro per guasto centrale teleriscaldamento Torino Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guasto alla centrale termica del teleriscaldamento che serve i quartieri di case Atc di corso Taranto e via Cravero, zona Regio Parco di Torino, dove vivono in tutto circa un migliaio di famiglie. L’impianto è gestito direttamente dall’Agenzia attraverso una delle sue società in house. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Lo ha reso noto in una nota stampa l'Agenzia territoriale per la casa. "Nel frattempo, grazie anche all’interessamento della Città di Torino e alla collaborazione di Iren, l’impianto sta per essere collegato ad un generatore di corrente provvisorio che permetterà di proseguire con la riparazione (la sostituzione di un componente della cabina elettrica) lasciando nel contempo la centrale attiva, in modo da assicurare comunque calore e acqua calda alle famiglie. Il generatore sarà azionato a breve, entro il primo pomeriggio tutte le famiglie saranno di nuovo al caldo per le 13 ore giornaliere complessive previste per questo periodo dell’anno. Atc sta provvedendo ad aggiornare tempestivamente il comitato inquilini di zona che si occuperà di informare le altre famiglie sulla pronta risoluzione del problema", hanno concluso da Atc. (Rpi)