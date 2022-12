Hong Kong: John Lee, Google ha “l’obbligo morale” di correggere indicizzazione inno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong ha affermato che la multinazionale statunitense Google ha “l’obbligo morale” di cambiare l’indicizzazione dell’inno cittadino sul motore di ricerca, che attribuisce priorità al componimento di protesta "Glory to Hong Kong" anziché alla "Marcia dei volontari", il canto ufficiale adottato dalla Cina. “L'inno nazionale rappresenta un Paese, il popolo e la dignità. Qualsiasi organizzazione responsabile dovrebbe agire in modo tale da garantire che l'inno nazionale venga riprodotto correttamente”, ha affermato Lee a margine di una riunione del Consiglio esecutivo, aggiungendo che l’amministrazione solleciterà nuovamente Google ad agire in modo che i i risultati di ricerca non restituiscano altro che la “Marcia dei volontari” come inno della regione cinese a statuto speciale. I commenti arrivano dopo che la multinazionale si è detta impossibilitata a rimediare "all'errore" poiché l'ordine dei risultati è stabilito da un algoritmo. Un fatto definito "incredibile e inaccettabile" dal segretario alla Sicurezza, Chris Tang, secondo cui la mancanza di collaborazione da parte di Google "ferisce i sentimenti del popolo di Hong Kong". "Glory to Hong Kong" è stata composta nel 2019 da un anonimo musicista noto con lo pseudonimo di "Thomas dgx yhl", proprio mentre infuriavano nell'ex colonia britannica le proteste contro il progressivo e pervasivo controllo attuato dalla Cina. La melodia è stata bandita dopo che la Cina ha varato nel 2020 la controversa legge sulla sicurezza nazionale, utile a punire ogni atto riconducibile ai crimini di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere fino all'ergastolo. (Cip)