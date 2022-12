Serbia: vicepresidente Parlamento, presto un dibattito sulle sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia si aprirà probabilmente a breve un dibattito sulle sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato Elvira Kovac, vicepresidente del Parlamento serbo, ospite dell'emittente "N1". "Come abbiamo promesso al Parlamento europeo, presto apriremo una discussione in merito alle sanzioni a Mosca perché è necessario, o nella commissione Esteri o in altro modo. E' comunque logico che sarà il governo serbo, il quale guida la politica estera, a decidere in merito", ha affermato Kovac. Alla domanda se è personalmente favorevole all'imposizione di sanzioni a Mosca, la vicepresidente ha affermato che è necessario valutare gli interessi dei cittadini serbi. "Fino ad ora questo problema è stato rinviato. La dipendenza energetica è ovviamente il problema più grande, i cittadini devono riscaldarsi e i loro problemi devono essere risolti. Se la pressione diventa troppo grande, la Serbia può perdere troppo continuando la sua politica. La discussione si dovrebbe spostare poi lentamente anche in Parlamento. Probabilmente non a breve, ma dovremmo pensare a un pacchetto di misure", ha concluso Kovac. (Seb)