Ucraina: Crosetto, su aiuti militari governo Meloni attua impegni assunti in precedenza

22 luglio 2021

- Sugli aiuti militari all’Ucraina, il governo Meloni ha attuato gli impegni assunti precedentemente dalle istituzioni italiane. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni sull'invio di armi all'Ucraina tenute oggi al Senato. Il ministro ha attaccato le polemiche sulla presunta posizione “guerrafondaia” dell’esecutivo. “I governi agiscono con atti formali, non di soppiatto”, ha rilevato Crosetto, ribadendo come si sia data “attuazione alle scelte precedenti” dell’esecutivo Draghi. “Finora l’attuale governo non ha fatto alcuna scelta” se non proseguire l’impegno di sostegno all’Ucraina e di contrasto all’invasione russa, ha evidenziato il ministro. L’obiettivo della pace può essere perseguito “senza fornire assistenza a un Paese sottoposto a un’aggressione ingiustificata?”, ha chiesto Crosetto, ricordando la risposta negativa già data dall’Italia e dagli alleati. “Abbiamo scelto una strada, quella di rispettare le decisioni prese” nel quadro europeo e delle alleanze internazionali, ha detto il ministro. (Res)