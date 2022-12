Sudafrica: Farmagate, parlamento discute oggi su eventuale impeachment di Ramaphosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Sudafrica si riunisce oggi per discutere il rapporto Phala Phala, relativo all'inchiesta sul cosiddetto "Farmagate" che vede coinvolto il presidente Cyril Ramaphosa. Il dibattito, inizialmente previsto lo scorso 6 dicembre, è stato rinviato di una settimana per consentire ai membri del parlamento di recarsi a Città del Capo, dove si trova la sede dell'Assemblea nazionale. I deputati saranno chiamati a discutere, in particolare, se mettere sotto accusa il presidente Ramaphosa con l'accusa di aver violato la Costituzione. Nelle scorse settimane l'opposizione guidata dall'Alleanza democratica (Da) ha già fatto sapere che presenterà una mozione di sfiducia contro il presidente Ramaphosa, chiedendo le sue dimissioni e di andare ad elezioni anticipate, mentre la scorsa settimana il Congresso nazionale africano (Anc) - il partito al governo che detiene la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento - ha deciso che voterà contro un simile tentativo, tuttavia non è da escludere che alcuni membri del gruppo parlamentare vicini all'ex presidente Jacob Zuma possano votare in favore dell'impeachment. Sempre la scorsa settimana lo stesso Ramaphosa ha depositato presso la Corte costituzionale la richiesta di revisione della sezione 89 del rapporto che lo accusa in particolare di aver violato la Costituzione e ha chiesto l'approvazione di un'ordinanza che dichiari "invalide e illegittime" le misure adottate dal parlamento dopo la pubblicazione del rapporto. (segue) (Res)