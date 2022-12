Sudafrica: Farmagate, parlamento discute oggi su eventuale impeachment di Ramaphosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramaphosa è attualmente indagato in relazione al cosiddetto "Farmagate", caso che lo vede coinvolto per il presunto insabbiamento di un furto da 4 milioni di dollari subito nel febbraio del 2020 dalla sua residenza di campagna a Phala Phala. Diversi "rumors" parlano di possibili dimissioni da parte del capo dello Stato, attualmente non confermati. Ieri Ramaphosa ha chiesto un rinvio del "question time" previsto in parlamento sul caso Farmagate, mentre la presidente del parlamento Nosiviwe Mapisa-Nqakula ha fatto sapere di aver ricevuto il rapporto dalla commissione incaricata del caso. La consegna del rapporto è avvenuta in diretta televisiva. Mapisa-Nqakula ha affermato che il rapporto sarà reso pubblico il prossimo 6 dicembre, secondo quanto riferito dai media locali. Nelle scorse settimane il presidente Ramaphosa si è detto pronto a "farsi da parte" se verrà giudicato colpevole del presunto insabbiamento di una rapina avvenuta nella sua residenza privata di Phala Phala nel febbraio 2020. "Se il presidente fosse accusato, si farebbe volentieri da parte, se così fosse", ha detto ai giornalisti il portavoce presidenziale Vincent Magwenya. "Ma allo stato attuale non ci sono accuse penali contro il presidente. Quello che abbiamo sono una serie di indagini su cui (il presidente) sta collaborando pienamente e continuerà a farlo", ha aggiunto. Ramaphosa nega ogni illecito. (segue) (Res)