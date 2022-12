India: ministro Esteri Jaishankar a New York da oggi al 15 dicembre per impegni Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita a New York da oggi al 15 dicembre per presenziare a due eventi nell’ambito della presidenza indiana del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: domani (14 dicembre) un dibattito ministeriale sul tema “Nuovo orientamento per un multilateralismo riformato” e dopodomani (15 dicembre) la conferenza dal titolo “L’approccio globale nella lotta al terrorismo - Sfide e prospettive”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Jaishankar, inoltre, scoprirà un busto dedicato al Mahatma Gandhi nel quartier generale dell’Onu, avrà colloqui col segretario generale e col presidente dell’Assemblea generale, inaugurerà una mostra fotografica dedicata all’Anno internazionale del miglio e lancerà un gruppo di amicizia focalizzato sulla giustizia per i “peacekeeper” vittime di crimini. (Inn)