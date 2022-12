Ue: Meloni, governo vuole più Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo vuole più Italia in Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Non è stato un caso che il primo viaggio all’estero sia stato a Bruxelles” e “ciò perché questo governo preme la difesa dell’interesse nazionale”, ha detto Meloni. Ciò vuol dire “certificare le scelte a monte” e non a valle. (Res)