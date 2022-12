Afghanistan: cinque cinesi feriti in attentato Kabul, Pechino protesta con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato rimostranze al governo talebano dell'Afghanistan dopo che cinque connazionali sono rimasti feriti in un attentato verificatosi ieri al Longan Hotel di Kabul, noto per ospitare diplomatici e imprenditori della prima potenza asiatica. "La Cina chiede alla controparte afgana di non lesinare sforzi per cercare e soccorrere i cittadini cinesi, di aprire un'indagine completa, di punire severamente gli aggressori e di rafforzare con serietà la protezione dei suoi cittadini e delle sue organizzazioni in Afghanistan", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna. Alla luce delle minori garanzie di sicurezza in Afghanistan, il ministero degli Esteri ha nuovamente raccomandato ai connazionali di lasciare il Paese il prima possibile. (segue) (Cip)