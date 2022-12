Afghanistan: cinque cinesi feriti in attentato Kabul, Pechino protesta con i talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco è stato rivendicato oggi dallo Stato islamico (Is) sul suo canale Telegram. Uomini armati hanno aperto il fuoco ieri all'interno dell'albergo e almeno tre attentatori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. L'ospedale di emergenza di Kabul, gestito dall'organizzazione non governativa Emergency, ha riferito di avere ricevuto 21 persone, di cui 18 rimaste feriti e tre già decedute. Da parte sua, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato in una nota che l'attacco è terminato grazie all'interno delle forze di sicurezza dell'emirato islamico dell'Afghanistan (non riconosciuto dalla comunità internazionale) e che tra i morti figurano solo gli attentatori. Secondo Mujahid, tutti gli ospiti dell'hotel sono stati salvati e nessuno straniero è stato ucciso, solamente due persone sono rimaste ferite dopo essere fuggite dalla finestra della loro stanza. (Cip)