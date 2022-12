Ue: Meloni, temi del prossimo Consiglio europeo riguardano tutti la sovranità energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i temi del prossimo Consiglio europeo riguardano la sovranità strategica dell’Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “L’Italia ha tutte le carte in regole per contribuire ai temi del prossimo Consiglio europeo”, ha detto Meloni. “Si tratta di sfide di portata globale che l’Ue deve sapere affrontare con visione, strategia ed efficacia, e l’Italia non intende tirarsi indietro rispetto a questo compito”, ha detto Meloni. (Res)