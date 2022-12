Perù: proteste anti governative nel sud, sale a sette il bilancio dei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a sette il numero delle persone morte nelle proteste anti governative in corso in Perù. Lo ha confermato all’emittente “Rpp” il difensore civico Eliana Revollar, secondo cui tutti sono morti dopo essere stati colpiti da colpi di arma da fuoco, tra cui due minori: sei nella regione di Apurímac e uno nella regione di Arequipa, entrambe nel sud del Paese, dove sono in corso violenti scontri tra le forze di sicurezza e i simpatizzanti dell'ex presidente, Pedro Castillo. Secondo il ministro dell’Interno, César Cervantes, ad oggi 24.400 persone hanno partecipato alle proteste e almeno 44 agenti di polizia sono rimasti feriti. Le zone teatro delle violenze - le province di Arequipa, Chincheros e Apurimac - sono parte della più ampia regione in cui la nuova presidente, Dina Boluarte, ha decretato uno stato di emergenza. I manifestanti chiedono nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la liberazione di Castillo, arrestato per presunta violazione della Costituzione dopo il suo tentativo di sciogliere il Congresso e convocare elezioni anticipate. Latam Airlines ha cancellato i voli da e per la regione di Cusco dopo le proteste registrate anche in prossimità dell'aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete. (segue) (Brb)