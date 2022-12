Ucraina: Meloni, Ue deve restare unita nel sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è benessere e sviluppo dove non ci sono giustizia, pace e libertà: per questo crediamo che l’Ue debba restare unita nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Le nostre convinzioni non cambiano perché siamo passati dall’opposizione al governo”, ha detto Meloni. “Il governo ribadisce il suo pieno sostegno a Kiev”, perché in ballo “c’è il futuro dell’intera Europa”. “Il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti, per questo continueremo a ostenere il percorso europeo dell’Ucraina”, ha detto Meloni. (Res)