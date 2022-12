Tunisia-Italia: finanziati 14 progetti per lo sviluppo delle zone costiere del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di stabilizzazione e sviluppo socio-economico delle regioni costiere tunisine (Nemo Kantara), finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) ha sostenuto 14 singoli progetti nel governatorato meridionale di Gabes, con una partecipazione del 90 per cento in ciascun progetto. Lo ha riferito l'emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm”, affermando che i suddetti progetti sono distribuiti nelle zone di Shatt al Awamer, Zarat, Limaya, Zarkin a Mareth, Gabes al Madina e Ghannouch. I programmi includono molti settori, tra cui la lavorazione dei datteri, la distillazione di erbe, la produzione di materiali per la pulizia, la semina sotto serre, la piantagione di alberi da frutto, la trasformazione del latte, oltre alla creazione di due ristoranti. Sono stati finanziati al 90 per cento anche progetti relativi alla pesca: in particolare due unità di produzione del ghiaccio a Ghannouch e Zarat, oltre a un'unità per la realizzazione di scarichi per la cattura dei granchi di mare. In questo contesto, l'ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha visitato ieri alcuni di questi progetti a Zarat, Zarkin e Gabes Medina ed è stato informato, con il governatore di Gabes, Mesbah Kardamin, degli interventi del progetto Nemo Kantara per quanto concerne il Centro di formazione per la pesca marittima a Gabes. (Tut)