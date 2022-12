Ucraina: Meloni, spazio di manovra per cessate il fuoco appare limitato, Italia sosterrà sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco in Ucraina appare limitato ma l’Italia sosterrà gli sforzi in proposito e crede che l’Ue debba assumere più incisivo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Perseguire quest’obiettivo, implica che l’Italia contribuisca anche sul piano militare al sostegno dell’Ucraina. Al di là della facile propaganda, le condizioni possibili per cessare le ostilità sono due: che uno dei due si arrenda e se si trattasse dell’Ucraina non vi sarebbe pace ma un’invasione, oppure un sostanziale equilibrio che costringa chi ha mosso invasione a desistere e venire a più miti consigli”, ha detto Meloni. (Res)