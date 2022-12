Ucraina: Meloni, sanzioni dolorose ma possono portare Russia a negoziati sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni sono dolorose per il nostro sistema produttivo ma hanno colpito la Russia e possono portarla a “negoziati sostenibili”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Sono iniziate le discussioni per il nono pacchetto di sanzioni Ue, le abbiamo approcciate in modo aperto e con l’intento di infliggere alla Russia costi maggiori di quelli sopportati dagli Stati europei ed è per questo importante vigilare”, ha detto Meloni. (Res)