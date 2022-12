© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha onorato i suoi impegni internazionali sin dall’inizio della guerra in Ucraina in virtù dei cinque decreti approvati dal precedente esecutivo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. “Le consegne approvate nell’ultimo decreto dovrebbero completarsi entro dicembre”, ha detto Meloni. (Res)