- Il governo ha messo in sicurezza la raffineria Isab di Priolo intervenendo su un dossier irrisolto, salvaguardando un asset strategico e mettendo in sicurezza circa 10 mila lavoratori. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022. (Res)