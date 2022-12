Regno Unito: parlamentare ucraino chiede sanzioni per magnate russo con tenuta in Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il parlamentare ucraino, Olekskiy Goncharenko, ha chiesto al governo del Regno Unito di sanzionare il magnate russo, Vladimir Lisin, che possiede una tenuta in Scozia, per aver fornito sostegno a una delle più grandi fabbriche di carri armati della Russia. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Lisin, che secondo la rivista "Forbes" è l'uomo più ricco della Russia, è stato inserito nella lista delle sanzioni diramate dall'Australia lo scorso aprile, ma a differenza di altri importanti magnati russi, come Roman Abramovich e Mikhail Fridman, sinora non risulta presente negli elenchi stilati da Ue, Stati Uniti e Regno Unito. Goncharenko, un deputato ucraino di Odessa, ha dichiarato al "The Telegraph": "La sua azienda è il principale fornitore di acciaio per Uralvagonzavod, una delle più grandi fabbriche di carri armati della Russia. Quindi Lisin sta fornendo direttamente aiuto bellico". Lisin guida il colosso siderurgico russo Nlmk, azienda con un fatturato annuo attestatosi nel 2021 a oltre 5 miliardi di dollari. (Rel)