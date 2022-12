Russia-Cina: previsto colloquio fra Putin e Xi entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping terranno colloqui prima del nuovo anno. Lo riferisce il quotidiano russo "Vedomosti" citando una fonte diplomatica secondo cui la conversazione avrà luogo negli ultimi giorni di dicembre. Una fonte vicina all'amministrazione presidenziale russa ha precisato che molto probabilmente l'incontro si terrà in videoconferenza, ma "i dettagli sono in via di definizione". Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, alla domanda rivolta da "Vedomosti" sulla data e l'ordine del giorno dell'incontro, ha risposto affermativamente dicendo che sono stati concordati. "Vi informeremo appena possibile", ha detto Peskov senza fornire ulteriori dettagli. Putin e Xi si sono già incontrati due volte quest'anno. Lo febbraio hanno tenuto dei colloqui durante le Olimpiadi di Pechino e, più recentemente, si sono inoltre incontrati a settembre durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si è tenuto a Samarcanda, in Uzbekistan. (Rum)