Germania: trovate “liste dei nemici” dei golpisti (2)

20 luglio 2021

- Del gruppo, dotato di una componente armata, facevano parte anche militari e agenti di polizia, in servizio e a riposo. Il “Consiglio” aveva reclutato i propri aderenti tra i sostenitori delle teorie del complotto e gli oppositori dei provvedimenti per il contenimento della pandemia di Covid-19. Per la maggior parte, i golpisti appartengono ai Reichsbuerger, ossia i “cittadini dell’Impero”. Non necessariamente monarchici, questi estremisti di destra sono nostalgici del Reich tedesco e non riconoscono la Repubblica federale di Germania né le sue leggi. Gli appartenenti al movimento sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, i “cittadini dell’Impero” hanno sperimentato una netta radicalizzazione. Il “Consiglio” è stato smantellato con l’operazione “Kangal” il 7 dicembre scorso. Dei 52 accusati di appartenenza o sostegno a un’organizzazione terroristica con fini di eversione 25 sono stati arrestati, tra cui il principe di Reuss. (Geb)