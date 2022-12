Regno Unito: centro studi, 30 milioni di persone non avranno tenore vita dignitoso sino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta milioni di persone nel Regno Unito non saranno in grado di permettersi quello che viene considerato uno tenore di vita dignitoso sino al 2024. Lo rivela uno studio del centro studi indipendente britannico New Economics Foundation (Nef) ripreso dal quotidiano "The Guardian". L'aumento dei prezzi, gli stipendi al di sotto dell'inflazione e gli aumenti previsti della disoccupazione porterebbero il 43 per cento delle famiglie britanniche a non avere le risorse per comprare cibo e vestiti nuovi o curare se stessi e le proprie famiglie. Si tratta di un aumento di 12 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata nel 2019. Il Nef riferisce che tali dati mostrano la necessità di una revisione radicale del sistema di welfare. Il centro studi ha proposto che il credito universale - uno strumento di assistenza sociale britannico - venga eliminato e sostituito da un reddito di sussistenza nazionale: si tratterebbe un'erogazioni di fondi con una soglia minima fissa, per persone con o senza lavoro. Secondo questa proposta, più di due terzi della popolazione vedrebbe aumentare il proprio reddito disponibile, con aumenti di anche 500 sterline (650 euro) al mese per le famiglie più povere. (Rel)