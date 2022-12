Usa: Alabama e Utah bandiscono TikTok dagli apparecchi elettronici statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alabama e Utah hanno annunciato ieri di aver proibito l'installazione dell'applicazione cinese TikTok sugli smartphone e gli apparecchi elettronici dei due Stati, a seguito di valutazioni relative alla sicurezza nazionale. La decisione dei due Stati Usa segue l'avvertimento pronunciato il mese scorso dal direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Chris Wray, secondo cui il governo cinese potrebbe sfruttare l'applicazione di proprietà della società ByteDance per raccogliere i dati di milioni di utenti statunitensi, o controllare gli algoritmi di raccomandazione dei contenuti. "TikTok raccoglie una quantità inquietante di dati, molti dei quali non hanno alcun collegamento legittimo con il presunto scopo della app di condivisione dei video. L'utilizzo di TikTok nell'ambito dell'infrastruttura It di Stato crea dunque una vulnerabilità inaccettabile alle operazioni di infiltrazione cinesi", afferma un comunicato della governatrice dell'Alabama Kay Ivey. La direttiva della governatrice, simile a quella varata nello Utah, dà anche mandato alle agenzie statali di assumere tutte le misure necessarie a impedire l'accesso di TikTok a dati pubblici sensibili. Tra gli Stati Usa che hanno già messo al bando TikTok dagli apparecchi elettronici statali figurano Texas, Maryland e South Dakota. L'Indiana ha fatto causa all'applicazione, accusandola di aver ingannato gli utenti in merito alla vulnerabilità dei loro dati personali e di esporre gli utenti minorenni a contenuti inappropriati. L'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump tentò di bloccare l'utilizzo delle app cinesi WeChat e TikTok negli Stati Uniti nel 2020, ma i decreti esecutivi subirono contestazioni in sede giudiziaria, e sono stati revocati dal presidente Joe Biden a giugno dello scorso anno. (Was)