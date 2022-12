Imprese: nasce Confindustria Kazakhstan, ambasciatore Alberti partecipa a evento di lancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente Ferlenghi “la prima assemblea di Confindustria Kazakhstan rappresenta un importante segnale per rafforzare la nostra presenza nel mercato kazako con strumenti di promozione e sostegno alle aziende italiane”. “Valuteremo con le controparti kazake le opportunità che il mercato offre, sia sul piano commerciale che degli investimenti, nei vari settori dall’energetico, farmaceutico, agroalimentare e manifatturiero. Presenteremo a inizio anno un piano di iniziative per il 2023”, ha spiegato. Confindustria Kazakhstan, dunque, si inserisce pienamente nel solco della tradizione confindustriale italiana, con l’obiettivo di tutelare e rappresentare il mercato e le nostre imprese in Kazakhstan, ma anche con il proposito di coltivare competenze, saperi e professionalità in un Paese ricco di opportunità, collocato in un’area del mondo a crescente importanza geopolitica e geo-economica. (segue) (Com)