Imprese: nasce Confindustria Kazakhstan, ambasciatore Alberti partecipa a evento di lancio (4)

- All’evento inaugurale di Confindustria Kazakhstan sono intervenuti anche rappresentanti di Istituzioni kazake. Fra questi, Yerbolat Sembayev (ambasciatore del Kazakhstan in Italia), Erlan Zeineshev (vicepresidente della commissione Investimenti del ministero degli Esteri) e Nurzhan Abilkhaiyr (direttoree operativo dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti esteri, Kazakh Invest). Gli interventi hanno sottolineato l’importanza della cooperazione economico-commerciale fra i due Paesi, che vede l’Italia stabilmente inserita fra i primi dieci investitori in Kazakistan, secondo importatore globale di beni kazaki e ottavo fornitore, con un intercambio che, nei primi otto mesi del 2022, nonostante la congiuntura economica delicata, aveva già registrato una crescita di due volte e mezzo rispetto allo stesso periodo del 2021. Operano nel Paese 250 imprese a capitale italiano e 170 joint-venture, con un sensibile incremento di interesse per il Kazakhstan, e più in generale per il mercato centro-asiatico, manifestato nell’ultimo anno da parte di imprese attive in settori diversi strategici, dall’energia all’agribusiness, dalla meccanica applicata alla petrolchimica. (Com)