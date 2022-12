Cina-Usa: Pechino presenta ricorso all’Omc su limitazioni all’export di microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato ricorso contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in risposta alle restrizioni adottate dall’amministrazione del presidente Joe Biden all’esportazione di tecnologia associata ai semiconduttori verso la prima potenza asiatica. La decisione di ricorrere all'Omc è stata definita dal ministero del Commercio cinese “necessaria ad affrontare le preoccupazioni e difendere gli interessi legittimi” del Paese. Secondo il ministero, le misure di controllo delle esportazioni annunciate da Washington il mese scorso “minacciano la stabilità delle catene d’approvvigionamento globali”. La richiesta di consultazioni presentata all’Organizzazione mondiale del commercio è il primo passo di una lunga procedura che potrebbe non giungere mai al pronunciamento di un verdetto. Gli Stati Uniti hanno infatti bloccato le nomine dei giudici presso l’organo d’appello dell’Omc per le controversie in materia di scambio merci e dazi, rendendo difficoltosa la risoluzione delle controversie. L’annuncio del ministero del Commercio cinese giunge all’indomani della sentenza che giudica Washington colpevole di avere violato le regole del commercio internazionale imponendo dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, in una causa intentata presso l’Omc dalla Cina e altri Paesi. (Cip)