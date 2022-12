Imprese: Generali aggiorna su applicazione nuovi principi contabili e integrazione Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Generali aggiorna oggi la comunità finanziaria in merito all’implementazione e all’impatto atteso dei nuovi principi contabili Ifrs 17 e Ifrs 9. Il Gruppo fornisce inoltre un aggiornamento sull’integrazione di Cattolica, la compagnia assicurativa italiana di cui Generali ha acquisito il controllo nel 2021. I nuovi principi contabili, si legge in un comunicato, miglioreranno in modo significativo la visibilità e la prevedibilità degli utili generati nel segmento Vita, senza alcun impatto sulla generazione di cassa e capitale, sul net holding cash flow, sui dividendi e sulla Solvency. Il patrimonio netto atteso dal Gruppo è invariato sotto i nuovi principi contabili rispetto al livello di fine 2021. Ciò riflette le scelte contabili prudentemente adottate dal Gruppo nell’applicazione dell’attuale principio contabile Ifrs 4, in particolare per quanto concerne le riserve, i costi di acquisizione e la valutazione degli attivi immobiliari. Il “Contractual Service Margin” o Csm – la passività assicurativa che rappresenta il valore attuale degli utili futuri – è atteso a circa 33 miliardi di euro al momento della transizione a Ifrs 17, riflettendo la profittabilità del business Vita in essere. Generali si aspetta che il risultato operativo di Gruppo resti indicativamente stabile. (segue) (Com)