Francia: Insee, nel terzo trimestre 119.100 posti di lavoro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022 in Francia sono stati creati 119.100 posti di lavoro nel settore, lo 0,6 per cento in più. Lo rende noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato include 29.700 posti di lavoro in più (+0,2 per cento) rispetto a alla stima precedente dell'8 novembre. A fine settembre l'impiego nel privato in Francia ha superato del 4,4 per cento i livelli del 2019 precedenti alla crisi del coronavirus arrivando a 885 mila posti. (Frp)