Sardegna: treni a idrogeno per collegare Sassari ad Alghero e all'aeroporto di Fertilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto anche il potenziamento della metropolitana di superficie di Sassari fino alla stazione di via Marginesu nel rione Sant'Orsola e al deposito Arst a Latte Dolce: in questi giorni l''Arst aprirà le buste con le offerte della gara d'appalto da 67,6 milioni di euro per completare questi lavori, fondi a cui vanno aggiunti 3,8 milioni per la realizzazione dell'officina in viale Sicilia. L'obiettivo è anche collegare con la metro di superficie anche il quartiere sassarese di Li Punti e quello di Sassari 2, progetto per il quale servono altri 40 milioni. (Rsc)