Russia: "Kommersant", Cina ha vietato esportazione di processori Loongson

- La Cina ha vietato l'esportazione in Russia e in altri Paesi dei processori Loongson. Come ha riferito il quotidiano russo "Kommersant", il divieto è stato introdotto in quanto la tecnologia su cui si basa il processore viene utilizzata dal complesso militare-industriale della Cina. Secondo la fonte del "Kommersant", vicina al ministero dello Sviluppo digitale di Mosca, "sebbene le aziende russe non dipendessero molto dai processori cinesi, in vista di un eventuale blocco delle importazioni parallele, l'auspicio era quello di poter sfruttare i prodotti Loongson". Un'altra fonte del "Kommersant" nel mercato dell'elettronica ha confermato che il governo cinese ha vietato l'esportazione dei processori Loongson in tutti i Paesi poiché questo prodotto è considerato strategico in termini di sicurezza nazionale. "I migliori chipset in Cina vengono utilizzati nel complesso militare-industriale, questo è il motivo principale per cui non sono disponibili per i mercati esteri", ha affermato la fonte. (Rum)