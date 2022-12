Libia: ministra Esteri discute con l'inviato tedesco della ripresa del processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale tedesco in Libia, Christian Buck, ha discusso ieri con la ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale (Gun), Najla el Mangoush, della ripresa del processo di Berlino “che porterà a elezioni complessive, al ripristino dell'unità e al rinnovo della legittimità" delle istituzioni libiche. Lo ha riferito l'inviato tedesco in un messaggio sul profilo Twitter, durante un incontro con Mangoush alla presenza dell'ambasciatore tedesco in Libia, Michael Ohnmacht. (Lit)