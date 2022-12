Libia: nuova fosse comune scoperta a Suq Al Khamis, recuperati due corpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due corpi non identificati sono stati recuperati ieri da una fosse comune scoperta l'11 dicembre nella zona del Suq Al Khamis, a sud di Tripoli, in Libia. Lo ha reso noto l'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse sulla sua pagina Facebook. L'autorità ha aggiunto che i corpi saranno deferiti al dipartimento di medicina legale per scoprire la causa della morte e successivamente eseguire le analisi per l’identificazione. (Lit)