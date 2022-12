Libia: caso Lockerbie, 88 parlamentari condannano consegna sospettato agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 88 membri della Camera dei rappresentanti della Libia hanno condannato il rapimento e la consegna agli Stati Uniti del cittadino libico Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. I deputati hanno espresso in una dichiarazione congiunta “rammarico” per le notizie relative ad Abu Agila, rapito a Tripoli e poi consegnato alle autorità Usa. "L'estradizione di qualsiasi cittadino libico in un Paese straniero al di fuori del quadro legale è un crimine atroce e una violazione di tutte le norme e patti locali e internazionali", afferma la dichiarazione, spiegando che il caso Lockerbie è stato chiuso "in modo completamente legale: riaprirlo significa abbandonare i patti internazionali; questo è un palese attacco da parte del governo degli Stati Uniti, che sfruttano delle condizioni che la Libia sta attraversando". I deputati chiedono "alla presidenza della Camera dei rappresentanti di convocare una sessione di emergenza per discutere gli ultimi sviluppi e adottare le misure necessarie per liberare questo cittadino libico e riportalo sano e salvo alla sua famiglia". (Lit)