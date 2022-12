Libia: caso Lockerbie, colloquio tra consigliere sicurezza nazionale e inviato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere libico per la sicurezza nazionale, Ibrahim Abu Shanaf, ha discusso ieri con l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, delle ripercussioni della consegna agli Usa del cittadino libico Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. Lo ha riferito l'ufficio stampa del consigliere di sicurezza nazionale. Le due parti hanno discusso, durante una telefonata avvenuta su richiesta di Abu Shanaf, di tutte le misure relative alle condizioni di detenzione dell’uomo. Il consigliere libico ha espresso la preoccupazione dei libici per le notizie secondo cui Al Marimi è stato consegnato agli Stati Uniti. Da parte sua, Norland, ha affermato che saranno rilasciate dichiarazioni dal dipartimento di Giustizia e dal segretario di Stato Anthony Blinken al riguardo, sottolineando che gli Stati Uniti rispettano la sovranità libica. (Lit)