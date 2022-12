Libia: caso Lockerbie, governo Bashagha chiede l'immediato rilascio del sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Governo di stabilità nazionale (Gsn), designato dalla Camera dei rappresentanti della Libia, ha chiesto l'immediato rilascio del cittadino Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, e il suo ritorno in patria. L’uomo, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988, è stato consegnato alle autorità degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla magistratura scozzese alla stampa britannica. Il ministero del governo libico non riconosciuto dalla comunità internazionale afferma che le parti "responsabili della sua detenzione sono anche responsabili delle conseguenze legali di questo atto illegale". Il ministero ha affermato di essere contro il terrorismo in tutte le sue forme, ma "il dovere legale e la sovranità dello Stato libico ci spingono a chiedere il rilascio del cittadino Abu Agila, un ex funzionario dell'intelligence libica, che è stato condannato per accuse estranee all'attentato di Lockerbie. Il caso è chiuso e non può essere riaperto per eventuali atti commessi prima del 30 luglio 2006". (Lit)