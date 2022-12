Kosovo: serbi del nord hanno trascorso la notte alle barricate, spari e scontri con la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I serbi del nord del Kosovo hanno trascorso la notte presidiando le barricate erette ieri nel tardo pomeriggio dopo l'arresto dell'ex agente di polizia Dejan Pantic. Come riferisce il portale "Kosovo Online", la situazione al momento è calma, ma estremamente tesa dopo una notte in cui sono avvenuti degli scontri a fuoco. Secondo quanto si legge in un comunicato della polizia del Kosovo, alcuni “individui appartenenti ai gruppi criminali” che hanno bloccato diverse strade nel nord del Kosovo hanno sparato contro degli agenti in servizio nei pressi della diga del lago Gazivode, lungo la strada che conduce al valico di frontiera di Brnjak. Stando a quanto riferito, le unità di polizia presenti sul posto “sono state costrette a difendersi rispondendo al fuoco”. Dopo poco le persone che hanno aperto il fuoco “si sono ritirate e allontanate in una direzione sconosciuta". Per ora non ci sono informazioni ufficiali su eventuali vittime, feriti o su possibili danni, ha comunicato la polizia del Kosovo, osservando che le sue forze "rimangono impegnate nell'attuazione dei doveri e dei poteri legali nell'interesse del mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine costituzionale". (segue) (Seb/Alt)