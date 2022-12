Kosovo: serbi del nord hanno trascorso la notte alle barricate, spari e scontri con la polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco subito dalla polizia kosovara seguirebbe, secondo la stampa serba, una nuova provocazione messa in atto dalle sue forze: dopo arresto avvenuto ieri dall’ex agente Dejan Pantic, sempre nella serata di ieri gli agenti kosovari hanno fermato per oltre un’ora due cittadini serbi, Davor e Andrija Markovic, proprio nei pressi di Gazivode. Le proteste dei residenti locali dinnanzi a quella che veniva considerata una provocazione avrebbe portato la polizia ad aprire il fuoco per circa 15 minuti a intervalli regolari nei villaggi circostanti abitati. Davor Markovic, uno dei due fermati, ha detto al portale “Kosovo Online” di essere stato duramente maltrattato dalle forze speciali di Pristina. Gli agenti avrebbero cercato di sapere con insistenza delle informazioni su alcuni cittadini serbi la polizia kosovara sta cercando nei villaggi situati nei dintorni di Zubin Potok. Inoltre, una forte detonazione è stata udita a Mitrovica Nord verso le tre del mattino. Secondo le ultime informazioni a disposizione, i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak sono ancora chiusi - una misura decisa ieri sera dalla polizia del Kosovo - e non è consentito l'attraversamento né in auto né a piedi. (Seb/Alt)