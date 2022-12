Kosovo-Serbia: Borrell, non tollereremo attacchi a Eulex, rimuovere barricate nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non tollererà gli attacchi alla sua missione Eulex in Kosovo o l'uso di atti violenti e criminali nel nord del Paese. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “Le barricate devono essere rimosse immediatamente dai serbi del Kosovo. La calma deve essere ripristinata. Eulex continuerà a coordinarsi con le autorità del Kosovo e la missione della Nato Kfor”, ha aggiunto Borrell. “Tutti gli attori devono evitare un'escalation”, ha concluso l’Alto rappresentante. (Beb)